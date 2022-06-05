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Политика5 июня 2022 20:43

Министр экономики Швейцарии признал, что западные санкции против России "не достигли цели"

В целом министр считает, что ответить на вопрос по поводу эффективности ограничений "трудно"
София ГОНЧАРОВА
Министр экономики Швейцарии признал, что западные санкции против России "не достигли цели"

Министр экономики Швейцарии признал, что западные санкции против России "не достигли цели"

Фото: REUTERS

Введенный западными странами санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине в результате не достигли поставленной цели, если говорить о том, что она состояла в скорейшем прекращении боевых действи, заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен. Своим мнением он поделился в интервью для Blick.

- Главный вопрос состоит в том, являются ли санкции эффективными? ... В данном конкретном случае, если цель санкций состоит в скорейшем прекращении войны на Украине, то я констатирую, что эта цель на сегодняшний день не достигнута, - отметил чиновник.

Министр также считает, что пока ответить на вопрос по поводу эффективности ограничений "трудно".

Ранее немецкая газета Suddeutsche Zeitung заявила о провале антироссийских санкций. В своей публикации издание объясняет, что введённые западными странами ограничения против России не оказали должного эффекта из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии. Все дело в том, что эти страны воздержались от широкой поддержки ограничительных мер в отношении Москвы.