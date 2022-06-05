Министр экономики Швейцарии признал, что западные санкции против России "не достигли цели" Фото: REUTERS

Введенный западными странами санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине в результате не достигли поставленной цели, если говорить о том, что она состояла в скорейшем прекращении боевых действи, заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен. Своим мнением он поделился в интервью для Blick.

- Главный вопрос состоит в том, являются ли санкции эффективными? ... В данном конкретном случае, если цель санкций состоит в скорейшем прекращении войны на Украине, то я констатирую, что эта цель на сегодняшний день не достигнута, - отметил чиновник.

Министр также считает, что пока ответить на вопрос по поводу эффективности ограничений "трудно".

Ранее немецкая газета Suddeutsche Zeitung заявила о провале антироссийских санкций. В своей публикации издание объясняет, что введённые западными странами ограничения против России не оказали должного эффекта из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии. Все дело в том, что эти страны воздержались от широкой поддержки ограничительных мер в отношении Москвы.