Представитель ДНР Гагин сообщил, что ВСУ при отступлении подожгли тонны зерна в порту Мариуполя Фото: Петр СОКОЛОВ

Украинские войска подожгли тонны зерна, которые хранились в Мариупольском морском порту. Об этом 6 июня сообщил советник главы правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

- На территории порта много зерна, это и кукурузное зерно, и пшеничное. Большая его часть ... уже непригодна для использования ... противник, отступая из порта, поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось ДНР. ...Тушили несколько дней, но безуспешно, - рассказал Гагин РИА Новости.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия мешает вывозу зерна с территории Украины, являются дезинформацией. Также дипломат добавила, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся государствам, но этому препятствуют введенные Западом ограничения.

Также ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призывал Киев разминировать свои порты для того, чтобы Россия могла предоставить безопасный коридор для вывоза украинского зерна.