Американские журналисты сравнили экономику США с "походом в уборную" Фото: REUTERS

В колонке для CNN обозреватель Дэвид Голдман поделился своим мнением по поводу экономической ситуации в Штатах. Он сравнил положение дел с "походом в уборную ", а ухудшение обстановки в данной сфере - "с нажатием кнопки на смывном бачке".

Автор публикации называет одной из главных проблем США высокую инфляцию. Голдман допускает, что "экономика страны погрузится в рецессию".

- Прошу прощения за грубые слова: наша экономика, вероятно, катится в уборную. Будем надеется, что никто не нажмет на кнопку на смывном бачке, - пишет обозреватель.

Кроме того, автор обратил внимание на снижение роста занятости, резкое повышение цен на энергоресурсы, упадок на рынке жилья, недостаток рабочей силы.

Ранее сайт Kp.ru писал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден утверждает, что резкий рост цен в США в марте 2022 года произошел из-за России, а конкретно из-за военной спецоперации на Украине. По мнению американского лидера, именно российская спецоперация на Украине привела к росту стоимости газа и продовольствия не только в Штатах, но и во всем мире.