Посол США Салливан оценил возможность закрытия посольств в Москве и Вашингтоне Фото: REUTERS

Посол США в Москве Джон Салливан оценил вероятность того, что РФ и Штаты могут закрыть свои посольства на территории друг друга.

По его мнению, такой вариант развития отношений между государствами не стоит исключать. При этом он заверил, что в Вашингтоне не хотели бы идти на такой шаг.

- Могут, есть такая вероятность, - ответил дипломат в интервью ТАСС, комментируя соответствующий вопрос. - Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой.

До этого, в марте 2022 года, сообщалось, что Соединенные Штаты не намерены закрывать свое посольство в Москве. По словам Салливана, у американского лидера Джо Байдена нет намерений отзывать его в Вашингтон.

Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что отношения России и США стоят на грани разрыва. По словам замглавы МИД РФ, дальнейшее развитие отношений зависит от американской стороны.