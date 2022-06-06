Украина обстреляла поселок Теткино в Курской области

Роман Старовойт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино Вооруженными силами Украины.

По его словам, обстрел произошел ранним утром в понедельник, 6 июня 2022 года. В результате этого повреждены мост и несколько местных предприятий.

"Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В настоящее время специалисты разбираются в деталях произошедшего.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство обороны России направляет в Курскую область дополнительные силы для усиления мер безопасности у границы с Украиной. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Роман Старовойт.

Губернатор отметил, что также организованы поставки дополнительного вооружения в виде артиллерийских и ракетных установок. По его словам, усиленные меры безопасности призваны защитить население приграничных районов от угрозы со стороны украинских диверсантов.