Минцифры России готовит штрафы в один миллион рублей за утечку биометрии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России появятся штрафы за утечку персональных биометрических данных граждан. Соответствующий проект уже подготовлен Минцифрой и в нем прописаны огромные штрафы.

В ведомстве предлагают штрафовать виновных в нарушениях прядка сбора информации и ее хранения на суммы от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. В зависимости от должности, штрафы будут различаться: для должностных лиц от 100 до 300 тыс. рублей, юридических – от 300 тыс. до полумиллиона.

Если выяснится, что к обработке данных в финансовом и государственном секторе допущена организация без аккредитации, то сумма штрафов возрастает.

От 300 до 600 тыс. рублей заплатят должностные лица, от 500 тыс. до 1 млн рублей - юридические.

Данные изменения повысят безопасность и станут профилактическими для тех, кто задумывается о нарушении закона. Все это будет способствовать минимализации ущерба.

В пресс-службе Минцифры газете "Известия" рассказали, что в настоящий момент специальные нормы за данные нарушения отсутствуют. Но при этом подобные действия наносят существенный вред и нарушают интересы государства, личности и общества.

Не исключено, что законопроект будет внесен в Госдуму уже осенью 2022 года. В нижней палате ГД уже подтвердили, что готовы поддержать инициативу.

В последнее время утечки данных случаются все чаще. В открытый доступ попала информация о более 8 миллионах пользователей из сервисов по доставке еды, сообщает ФАН.

Специалисты Игорь Терещенко и Сергей Афанасьев в беседе с Rt дали советы, как обезопасить персональные данные в интернете. Стоит проверять, какие сервисы имеют право на обработке ваших персональных данных. Также стоит использовать несколько e-mail адресов и номеров телефона, предназначенных специально для указания на сайтах.