Бывший завод Renault в Москве переименован в "Москвич"

Завод Renault в Москве переименован в "Москвич", фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

Бывший московский завод французской автомобилестроительной компании Renault ("Рено") официально переименован в "Москвич", эта информация следует из данных единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 3 июня 2022 года. В выписке из реестра говорится, автозавод ЗАО "Рено Россия" переименован в АО "Московский автомобильный завод "Москвич".

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что завод "Renault Россия", перешедший в собственность Москвы, будет выпускать машины под брендом "Москвич". Как уточнил Собянин в личном блоге, главным технологическим партнером завода станет "Камаз". Ожидается, что на первом этапе будет организовано производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в будущем - и электромобилей.

Ранее kp.ru писал, что Renault ушел из России. Также сообщалось, какие модели теперь будет выпускать “АвтоВАЗ” и какие машины перестанут собирать в нашей стране.