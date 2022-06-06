Власти Запорожья назвали Мелитополь временной столицей региона

Мелитополь. Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

Мелитополь фактически стал временной столицей освобожденной части Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, до освобождения города Запорожье, которое было столицей региона, административным центром стал именно Мариуполь. На это указывают несколько факторов.

"Во-первых, это крупнейший город, во-вторых, с точки зрения логистики, он находится между другими двумя достаточно крупными и важными городами — Бердянском и Энергодаром", - аргументировал Рогов.

У других крупных городов есть свои отличия. Так, Бердянск можно назвать морскими воротами области, а Энергодар – главным энергетическим центром.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Рогов выразил надежду, что регион войдет в состав России.

"Однозначно мы хотим быть в России, - подчеркнул Рогов. - Запорожская область - это цельный регион с большим количеством населения, колоссальным потенциалом - и человеческим, и экономическим, и природным".