Посол США в России высоко оценил работу Набиуллиной по укреплению рубля

Эльвира Набиуллина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина провела великолепную работу по укреплению рубля, заявил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан в интервью ТАСС.

"Председатель Центрального банка - исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному", - уточнил Салливан.

В то же время дипломат уточнил, что если бы он был гражданином России, то его волновало бы долгосрочное влияние антироссийских санкций на экономику государства, которое, по его оценке, "будет существенным".

Как ранее писал сайт kp.ru, Эльвира Набиуллина заявила, что ближайшие месяцы будут непростыми, так как это будет временем адаптации российской экономики.

При этом Набиуллина заявила, что “процесс структурной трансформации не будет продолжаться бесконечно”. По ее словам, “бизнес найдет новые возможности, что поддержит и доходы граждан".