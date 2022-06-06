Омбудсмен Москалькова доложила Путину о работе по возвращению из плена российских военных

Владимир Путин и Татьяна Москалькова. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 6 июня 2022 года.

Глава государства заслушал ежегодный доклад о результатах деятельности аппарата омбудсмена.

"Татьяна Москалькова рассказала также о работе по возвращению из плена российских военнослужащих и по обеспечению прав граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины", - говорится в сообщении.

В частности, Уполномоченный по правам человека в России рассказала, что заложниками киевского режима выступают не только военные, но и обычные российские граждане, которые по воле случая оказались на территории Украины во время начала спецоперации.

По ее словам, по результатам диалога, в настоящему моменту удалось вернуть в Россию 45 дальнобойщиков, 36 моряков и группу сотрудников "Росатома".

Омбудсмен выразила обеспокоенность по поводу условий содержаний пленных россиян.

"Не могу не воспользоваться случаем и не сказать, что большую обеспокоенность вызывает то, что Международный Комитет Красного Креста до сих пор ни разу не проинформировал нас о посещении наших российских пленных", - уточнила Москалькова, добавив, что пленные украинские военные обеспеченны всем необходимым, в чем она лично убедилась при посещении Севастополя.

Как ранее писал сайт kp.ru. в начале мая 11 членов экипажа российского сухогруза "Авангард" усилиями Минобороны и МИД России освобождены на Украине. Об этом сообщила Татьяна Москалькова.

Российских моряков в нарушение международных норм и национальных законов удерживали в украинском порту в Измаиле с начала российской специальной операции. Они не могли даже покинуть борт судна. Спустя 72 дня члены экипажа смогли вернуться на родину.

12 мая Татьяна Москалькова заявила, что поступила информация о новых российских моряках, удерживаемых на Украине. По ее словам, их больше 80 человек.

Напомним, 5 апреля Москалькова сообщила, что Москва и Киев провели обмен в формате 86 на 86 человек, а в конце марта произошел обмен в формате "десять на десять". Кроме того, Украина передала России 11 гражданских российских моряков в обмен на 19 украинских моряков со спасательного судна "Сапфир".