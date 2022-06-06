В МИД Китая заявили, что санкции не способны решить украинский кризис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые санкции в отношении России не облегчают ситуацию на Украине, а Европа и весь мир платят за них высокую цену, заявил в ходе брифинга сегодня, 6 июня, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя шестой пакет санкций Евросоюза против РФ.

"Факты говорят о том, что санкционное давление не является верным способом решения украинского кризиса. Крупные и неизбирательные санкции, введенные против России некоторыми государствами, нисколько не облегчили ситуацию на Украине, напротив, Европа и мир заплатили за них высокую цену", - заявил дипломат.

Ранее kp.ru писал, что титаническая работа по принятию Евросоюзом шестого пакета санкций против России завершена. Члены ЕС долго судили, рядили и договорились отключить российский Сбербанк от системы межбанковских международных расчетов SWIFT, ввести санкции против еще нескольких физлиц из России и установить частичное эмбарго на российскую нефть, хотя поначалу планировали полное.