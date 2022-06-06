Российские силы уничтожили корпуса кузнечно-механического завода, где ремонтировали технику ВСУ

Силы РФ уничтожили корпуса кузнечно-механического завода, где ремонтировали технику ВСУ Фото: Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские силы уничтожили корпуса кузнечно-механического завода на окраине города Лозовая в Харьковской области, где ремонтировали технику ВСУ.

- ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ, — рассказал он.

Помимо этого, были сбиты 13 украинских БПЛА над территорией ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей.

Ранее Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Помимо этого, над Харьковской областью были сбиты две ракеты «Смерч», добавил он.

До этого армия России уничтожила производственные цеха завода «Мотор сич» в Запорожье, выпускавшего авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Удар был нанесен высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования.