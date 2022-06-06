Путин обвинил Запад в резком росте бедности и дефиците продовольствия в мире

Владимир Путин Фото: REUTERS

Многолетние ошибки западных стран в экономической политике, а также нелегитимные санкции против России привели мир к глобальной инфляции, резкому росту бедности и дефициту продовольствия, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям ХХV Петербургского международного экономического форума. Оно опубликовано на сайте Кремля в понедельник, 6 июня 2022 года.

"Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия", - констатировал Путин.

Глава государства добавил, что вместе с новыми вызовами открываются и новые возможности, поэтому девиз форума особенно актуален именно сегодня.

Как ранее писал сайт kp.ru недальновидная политика стран Европы привела к кризису в сфере энергетики, считает Владимир Путин. Российский лидер уточнил, что недоинвестирование в мировой энергетический сектор в конечном итоге привело повышению цен на энергоносители.

Напомним, Владимир Путин предупредил, что если Запад продолжит проводить политику антироссийских санкций, это приведет к труднообратимым негативным последствиям как для Евросоюза, так и для остального мира, которым западные элиты готовы пожертвовать ради достижения своих целей.

За грядущие глобальные проблемы Владимир Путин возложил вину на западные элиты, которые готовы пожертвовать остальным миром ради "сохранения своего глобального доминирования".