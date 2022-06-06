Лавров назвал “немыслимой” ситуацию с его визитом в Сербию

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Дела на Западе совсем плохи, произошло немыслимое - блокировка международной деятельности Сербии на российском направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по актуальным вопросам международной повестки дня сегодня, 6 июня.

Если визит министра иностранных дел РФ в Сербию воспринимается как угроза вселенского масштаба, то, видимо, дела на Западе совсем плохи.

“Произошло немыслимое. Произошло, в общем то, лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении”, - отметил Лавров.

Также он добавил, что если визит министра иностранных дел России в Сербию воспринимается как угроза вселенского масштаба, то, очевидно, “дела на Западе совсем плохи”.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что самолету министра Сергея Лаврова было отказано в пролете в воздушном пространстве стран, окружающих Сербию. Об этом она заявила накануне вечером в эфире ток-шоу "Не арена" на итальянском канале La7. Также она добавила, что российская сторона, в отличие от стран ЕС, не намерена устанавливать железный занавес. Кроме того, такой поступок она объяснила тем, что они "слишком эгоистичны".