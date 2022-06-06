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Политика6 июня 2022 11:11

Лавров сообщил, что российские специалисты вылетели в Турцию для обсуждения вывоза зерна из Украины

Окончательное решение в данном вопросе будет принято президентами РФ и Турции, отметил руководитель российского МИД
Виктор БАЖЕНОВ
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российские специалисты вылетят в Турцию для обсуждения вывоза зерна из Украины сегодня, 6 июня 2022 года..

- Надеюсь, на переговорах в Турции сможем подробно проработать механизмы разблокировки экспорта украинского зерна, — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что окончательное решение в данном вопросе будет принято президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Владимир Путин заявил, что мировые цены на продовольствие будут идти вверх вследствие введения антироссийских санкций. Российский лидер назвал попытками «переложить с больной головы на здоровую» попытки западных стран назначить ответственной за происходящее на мировом рынке продовольствия на Российскую Федерацию. Он отметил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться еще до начала спецоперации России на Донбассе. Путин указал, что отсчет этой ситуации нужно вести с февраля 2020 года, с начала пандемии коронавирусной инфекции.