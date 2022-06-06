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Политика6 июня 2022 11:15

В МИД Болгарии подтвердили, что запретили пролет Лаврова над территорией страны в связи с санкциями

В ведомстве напомнили, что Лавров был внесен в санкционный список ЕС
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
В МИД Болгарии подтвердили, что запретили пролет Лаврова над территорией страны в связи с санкциями

В МИД Болгарии подтвердили, что запретили пролет Лаврова над территорией страны в связи с санкциями

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Болгария отказалась предоставлять воздушный коридор для российского правительственного самолета с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на борту из-за санкций ЕС. Об этом журналистам сегодня, 6 июня, сообщили в МИД Болгарии.

"МИД Болгарии нотой от 1 июня 2022 года не предоставил дипломатического разрешения на выполнение полета над болгарской территорией самолета с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на борту. Решение принято в соответствии с санкционным режимом Европейского союза против России", - уточняется в сообщении болгарского МИДа.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что самолету министра Сергея Лаврова было отказано в пролете в воздушном пространстве стран, окружающих Сербию. Об этом она заявила накануне вечером в эфире ток-шоу "Не арена" на итальянском канале La7. Также она добавила, что российская сторона, в отличие от стран ЕС, не намерена устанавливать железный занавес. Кроме того, такой поступок она объяснила тем, что они "слишком эгоистичны".