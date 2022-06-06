Власти Латвии запретили вещание всех российских телеканалов в стране

В Латвии запретили вещание всех российских телеканалов в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Латвийские власти приняли решение запретить вещание всех телеканалов из России в стране. Об этом рассказал глава Нацсовета по СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

- NEPLP сегодня принял решение запретить распространять на территории Латвии и изъять из списка ретранслируемых в Латвии программ 80 зарегистрированных в России телеканалов, в том числе ТВ «МИР» и «Оружие», — написал он в социальных сетях, добавив, что решение вступит в силу в четверг, 9 июня.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая сейм Латвии принял в первом чтении законопроект, предусматривающий снос советских памятников, в том числе демонтаж памятника Освободителям Риги. Как заявили в парламенте страны, целью законопроекта является «предотвращение очернения и угрозы ценностям Латвии как демократического и национального государства, а также осуждение незаконной оккупационной политики и преступлений, проводимой как СССР и нацистской Германией». Уточняется, что на территории Латвии сегодня находятся около 300 памятников, мемориальных досок и мемориальных объектов советским воинам.