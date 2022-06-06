Лавров заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Украина не хочет вести переговоры с Россией, от этого Киев отказался, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции сегодня, 6 июня.

"Украина требует исключительно вернуть ситуацию на положение дел "на земле" по состоянию на 24 февраля, другие фантазии озвучиваются ежедневно, самые разнообразные и иногда противоречащие друг другу. Но переговоры вести Украина не желает, она от этого отказалась. У нас есть все основания полагать, что она выполняет таким образом волю англосаксонского лидерства", - заявил Лавров журналистам.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 июня 2022 года можно прочитать здесь.

Также ранее Лавров назвал “немыслимой” ситуацию с его визитом в Сербию.