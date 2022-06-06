Глава Амурской области Василий Орлов: «Реакция на некачественные услуги по вывозу мусора должна быть жесткой»

В Благовещенске оборудуют современные контейнерные площадки. Фото: пресс-служба администрации Благовещенска.

В Амурской области усилят контроль за вывозом мусора. Глава региона Василий Орлов поручил в течение двух недель устранить недостатки в работе регионального оператора по обращению с ТКО. Компании, не справляющиеся с вывозом мусора, по мнению главы Приамурья, должны уйти с рынка.

Проблемная ситуация сложилась в Белогорске. Сейчас в городе обустроено 715 площадок, 320 из них – в частном секторе. Несмотря на то, что реформа обращения с ТКО стартовала более двух лет назад, мусор с контейнерных площадок до сих пор не успевают вывозить вовремя. Региональный оператор не справляется, контейнеры переполнены.

- Считаю, что такая ситуация ненормальная. Реакция на некачественные услуги по вывозу мусора должна быть жесткой. Те компании, которые не справляются с работой, должны уйти с рынка. Поручение Минприроды – разобраться с ситуацией в течение двух недель, - подчеркнул Василий Орлов на совещании по вопросам реформирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Лучше всего модернизация контейнерных площадок идет в Благовещенске. В областном центре реализуют пилотный проект по раздельному сбору мусора. В прошлом году за счет городского бюджета в рамках модернизации были оборудованы три современных контейнерных площадки. В 2022 году появятся еще три площадки. Ограждения для них планируется делать из вторсырья на местном предприятии. Старые металлические баки в Благовещенске меняют на евроконтейнеры, которыми сегодня оборудованы 17 площадок. Летом к ним прибавятся еще 9 площадок на 60 евроконтейнеров. Глава регионе призвал все муниципалитеты воспользоваться опытом Благовещенска и оборудовать площадки по современным стандартам.

- Место для сбора мусора должно выглядеть цивилизованно. Состояние контейнерных площадок - один из главных показателей качественной реализации «мусорной» реформы, - отметил Василий Орлов.

В регионе налаживают переработку вторсырья. Например, в Белогорске работает предприятие, производящее из старых шин резиновую крошку для безопасного покрытия. Такое покрытие используется при строительстве детских и спортивных площадок. По поручению зампреда правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, во всех детских садах Белогорска в этом году будут установлены детские игровые комплексы, они будут оснащены таким резиновым покрытием.

- Экологическая повестка, а вместе с ней утилизация и переработка мусора – важное направление на сегодняшний день, - подчеркнул Василий Орлов. - Большая часть твердых коммунальных отходов представляет собой вторичные материальные ресурсы. Задача — как можно больше отправлять на переработку, создать устойчивую систему обращения с отходами.