Песков допустил, что Путин и Лукашенко могут затронуть тему осужденной россиянки Софьи Сапеги

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко регулярно контактируют и, если захотят, то затронут и тему осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Если главы государств посчитают нужным, они коснутся этой темы. Их контакты продолжаются на регулярной основе", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли вопрос передачи Сапеги Путиным и Лукашенко или, возможно, эта тема еще будет подниматься.

Ранее Лукашенко заявил, что передача осужденной в Белоруссии Сапеги в Россию возможна, поскольку "девчонку жалко" и есть практика передачи российских граждан на родину. Отчим Сапеги Сергей Дудич сообщал журналистам, что родственникам Софьи Сапеги неизвестно, готовятся ли документы для передачи ее в Россию.

Также ранее spb.kp.ru писал, что россиянка София Сапега, приговоренная к 6 годам колонии, попросит Лукашенко о помиловании. В России для девушки уже начали сбор денег для выплаты компенсаций по приговору суда.