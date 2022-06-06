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Общество6 июня 2022 12:14

В Минобрнауки заявили об исключении всех вузов России из Болонского процесса

Ранее в ведомстве объяснили, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минобрнауки заявило об исключении всех вузов России из Болонского процесса

Минобрнауки заявило об исключении всех вузов России из Болонского процесса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все российские высшие учебные заведения России были исключены из Болонского процесса решением Болонской группы, заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

«Болонская группа объявила о решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса. С учетом того, что наши руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со спецоперацией, то фактически все они исключены из Болонского процесса», – сказал замглавы Минобрнауки на заседании в Совете Федерации.

Как отметил замминистра, «это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее».

Как писал сайт kp.ru, ранее Минобрнауки России сообщило о планах отказаться от Болонской системы образования. В ведомстве рассказали, что планируют создать собственную систему.

Напомним, в Минобрнауки России заявляли, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской.