Лавров заявил, что Россия не будет навязываться западным странам

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Дипломатические отношения со странами Запада, в том числе, недружественными, пока сохраняются, но Россия не будет никому навязываться, заявил руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

"По поводу развития наших дипломатических отношений - они у нас пока сохраняются с большинством государств Запада, включая все недружественные страны, и мы не хотим навязываться. Я уже неоднократно заявлял, что главный геополитический вывод из этой ситуации, который мы делаем, что с Европой договариваться о чем-либо и быть уверенным, что Европа это выполнит, уже нельзя", - заявил он в ходе пресс-конференции в онлайн-формате.

Ранее Лавров назвал “немыслимой” ситуацию с его визитом в Сербию.

Также ранее kp.ru писал, что титаническая работа по принятию Евросоюзом шестого пакета санкций против России завершена. Члены ЕС долго судили, рядили и договорились отключить российский Сбербанк от системы межбанковских международных расчетов SWIFT, ввести санкции против еще нескольких физлиц из России и установить частичное эмбарго на российскую нефть, хотя поначалу планировали полное.