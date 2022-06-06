Росгвардия за два месяца задержала 11 украинских военных и 49 пособников ВСУ Фото: Александр КОЦ

Бойцы Росгвардии с апреле и мае этого года задержали в Харьковской области и в Донбассе 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 49 пособников ВСУ, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Харьковской области, а также на территориях ЛНР и ДНР войсковые разведчики Росгвардии в апреле и мае 2022 задержали двух сотрудников СБУ, 11 военнослужащих ВСУ, 49 пособников ВСУ, семь пособников националистических формирований и четверых корректировщиков артиллерийского огня противника», – сказано на сайте Росгвардии.

Кроме того, разведчики ведомства обнаружили 33 расположения операторов беспилотных летательных аппаратов противника, 28 огневых позиций пехоты, шесть наблюдательных постов, четыре взводных опорных пункта, четыре огневые позиции артиллерии и четыре тайника с боеприпасами. Росгвардейцы также нашли две позиции артиллерийской корректировки, две огневые позиции минометов и одну огневую позицию противотанковых управляемых ракет.

Как говорится в сообщении, в ходе разведывательных мероприятий подразделениями Росгвардии было вскрыто и уничтожено шесть узлов связи противника, 11 объектов хранения вооружения, военной и специальной техники, а также склад со средствами радиоэлектронной разведки.