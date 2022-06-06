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Политика6 июня 2022 12:57

МИД РФ сообщил, что Украина при помощи США совершает кибератаки на инфраструктуру России

Если провокации продолжатся, РФ даст “твердый и решительный ответ”, пообещали в ведомстве
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
МИД РФ сообщил, что Украина при помощи США совершает кибератаки на инфраструктуру России

МИД РФ сообщил, что Украина при помощи США совершает кибератаки на инфраструктуру России

Фото: Shutterstock

Украина при помощи США совершает кибератаки на критическую инфраструктуру России, если провокации продолжатся, ответ будет твердым и решительным, говорится в заявлении главы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрея Крутских.

"Под прикрытием лозунгов в защиту демократии США развязали киберагрессию против России и ее союзников. Они используют в качестве тарана "режим Зеленского" и созданную им "IТ-армию" для осуществления компьютерных атак против нашей страны. Нападения при помощи ИКТ на объекты критической инфраструктуры в России постоянно растут", - уточнил Крутских.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 июня 2022 года можно прочитать здесь.