МИД РФ сообщил, что Украина при помощи США совершает кибератаки на инфраструктуру России Фото: Shutterstock

Украина при помощи США совершает кибератаки на критическую инфраструктуру России, если провокации продолжатся, ответ будет твердым и решительным, говорится в заявлении главы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрея Крутских.

"Под прикрытием лозунгов в защиту демократии США развязали киберагрессию против России и ее союзников. Они используют в качестве тарана "режим Зеленского" и созданную им "IТ-армию" для осуществления компьютерных атак против нашей страны. Нападения при помощи ИКТ на объекты критической инфраструктуры в России постоянно растут", - уточнил Крутских.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 июня 2022 года можно прочитать здесь.