Немецкий наемник по прозвищу «Танк» погиб на Украине

Наемник из Германии погиб на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наемник из Германии, участвовавший на в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб на Украине. Об этом сообщило издание Bild.

Уточняется, что речь идет о 39-летнем жителе Бранденбурга Бьорне К. по прозвищу «Танк». Мужчина получил ранения при обстреле силами России его части, которая располагалась недалеко от Харькова. Наемник скончался по дороге в госпиталь.

Ранее французская радиостанция Europe 1 сообщила, что в Харьковской области погиб наемник из Франции. Подробностей о личности погибшего, его возрасте и дате смерти пока нет. Известно, что мужчина прибыл на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне Киева в составе интернационального легиона. Согласно данным радиостанции, он получил смертельное ранение после артиллерийского обстрела под Харьковом. Уточняется, что это первый наемник из Франции, погибший с начала спецоперации РФ на Украине.