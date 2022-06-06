СК Приднестровья заявил о диверсии с использованием дрона против миротворцев Фото: REUTERS

В отношении подразделения миротворцев в Приднестровье была совершена диверсия с использованием беспилотного летательного аппарата, заявляет Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Инцидент произошел в селе Владимировка Слободзейского района.

«5 июня 2022 года примерно в 5 часов 10 минут на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе населенного пункта Владимировка неустановленным летательным аппаратом (дроном) были сброшены два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5», – сказано на сайте ведомства.

Как сообщили в СК Приднестровья, в результате диверсии никто не пострадал, разрушений нет. В настоящее время с места инцидента изъяты фрагменты взрывных устройств. Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 277 УК ПМР. Назначены специальные экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как писал сайт kp.ru, в начале мая в Приднестровье рядом с селом Воронково прогремело несколько взрывов.