На Украине арестовали принадлежащее российским бизнесменам имущество предприятия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Имущество предприятия, принадлежащего российским предпринимателям, на сумму 5,1 миллиона долларов арестовано на Украине, рассказали журналистам в офисе украинского генпрокурора.

"Арестовано 26 единиц транспортной техники, участок земли площадью пять гектаров и комплекс зданий общей площадью шесть тысяч квадратных метров, принадлежащих предприятию, руководителем и учредителями которого являются российские бизнесмены. Общая стоимость арестованных активов превышает 150 миллионов гривен (5,1 миллиона долларов - прим. ред.)", - отмечается в сообщении офиса генпрокурора Украины.

Также в ведомстве рассказали, что предприятие занималось продажей сельхозтехники.

Ранее kp.ru писал, что на Украине арестовали 12 российских транспортных самолетов. Об этом сообщила юридическая компания Ilyashev & Partners, представляющая интересы Киева.