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Политика6 июня 2022 13:37

На Украине арестовали принадлежащее российским бизнесменам имущество предприятия

Стоимость арестованного составляет 5,1 млн долларов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
На Украине арестовали принадлежащее российским бизнесменам имущество предприятия

На Украине арестовали принадлежащее российским бизнесменам имущество предприятия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Имущество предприятия, принадлежащего российским предпринимателям, на сумму 5,1 миллиона долларов арестовано на Украине, рассказали журналистам в офисе украинского генпрокурора.

"Арестовано 26 единиц транспортной техники, участок земли площадью пять гектаров и комплекс зданий общей площадью шесть тысяч квадратных метров, принадлежащих предприятию, руководителем и учредителями которого являются российские бизнесмены. Общая стоимость арестованных активов превышает 150 миллионов гривен (5,1 миллиона долларов - прим. ред.)", - отмечается в сообщении офиса генпрокурора Украины.

Также в ведомстве рассказали, что предприятие занималось продажей сельхозтехники.

Ранее kp.ru писал, что на Украине арестовали 12 российских транспортных самолетов. Об этом сообщила юридическая компания Ilyashev & Partners, представляющая интересы Киева.