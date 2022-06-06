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Политика6 июня 2022 14:15

Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев из Грозного на Украину

Глава Чечни выразил уверенность, что они достойно справятся с задачами командования
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев из Грозного на Украину

Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев из Грозного на Украину

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новая группа добровольцев отправилась из Грозного на Украину для участия в специальной военной операции, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Все они прошли подготовку в Гудермесе

«В международном аэропорту Грозный проводили очередную группу добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Это в основном готовые специалисты, которые прошли всю необходимую подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе», – написал политик в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, добровольцы съехались в Гудермес практически из каждого региона России для получения навыков ведения боя. Экипировкой их обеспечил Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, отметил политик. Он также выразил уверенность, что добровольцы «достойно справятся с задачами командования и принесут нашей Родине большой успех».

Как писал сайт kp.ru, очередная группа добровольцев отправилась из Чечни на Украину для участия в спецоперации.