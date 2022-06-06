Как быстро избавиться от похмелья: действенные способы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Врач-терапевт Гузель Лихтина и терапевт Нэя Георгиева поделились с россиянами действенными способами, которые помогут избавиться от похмелья.

Эксперты объяснили, что плохое самочувствие после алкоголя обычно связано с обезвоживанием организма и нарушением водно-солевого баланса. Георгиева напомнила, что похмелье представляет собой целый "коктейль" из симптомов: головная боль, учащение сердцебиения, повышенная потливость, тошнота и рвота, сухость во рту, повышенное чувство жажды, слабость, упадок сил и настроения. Об этом пишет Lenta.ru.

Однако, по словам Лихтиной, прежде всего нужно вернуть своему телу потерянную жидкость. Пить лучше всего наваристые мясные бульоны, минеральные воды или рассол.

- На завтрак сделайте себе блюдо из белков и углеводов. Яичница, омлет, овсяная каша - восстановят силы и избавят печень от лишней нагрузки, - уточнила врач Георгиева.

Также по мнению экспертов, улучшить самочувствие поможет контрастный пятиминутный душ.

Ранее врач-терапевт Светлана Чернова рассказала "Известиям", как избавиться от похмелья. Прежде всего она отметила, что окисление этилового спирта в организме вызывает сильную интоксикацию и обезвоживание. Поэтому важно много пить для восстановления водно-солевого баланса.

Тем временем ФАН пишет, что чрезмерное употребление пива наносит наибольший вред организму, в отличие от прочего спиртного. По мнению психиатра-нарколога Евгения Рысина, многие люди не воспринимают пенный напиток как алкоголь и употребляют его ежедневно. Но зависимость от пива может не только привести к утреннему похмелью, но и вызвать множество неприятных симптомов.