Глава МИД Венгрии поддержал заявление о психических проблемах у Зеленского

Руководитель Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал слова венгерского парламентария Ласло Кевера о психической проблеме у украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее так Кевера прокомментировал хамство со стороны Зеленского в ответ на помощь Венгрии.

- В то время как в Венгрии в последние месяцы десятки тысяч людей работали над тем, чтобы помочь... Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно в неприемлемом тоне говорят о Венгрии, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить, — написал Сийярто в соцсетях.

Он добавил, что официальные лица Украины еще ни разу открыто не поблагодарили Будапешт за помощь, назвав правильными слова Кеверы.

Напомним, читатели американского издания The Hill раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его словом о «возможном применении Россией ядерного оружия». Ранее украинский лидер в интервью CNN сказал о том, что все страны мира должны приготовиться к «применению Россией тактического ядерного оружия в конфликте на Украине». Большинство читателей американского издания сошлись во мнении, что президенту Украины стоит заняться психическим здоровьем. Другой читатель назвал Зеленского «королевой драмы», а некоторые отметили, что поведение украинского лидера им надоело.