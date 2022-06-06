Оценены шансы отставки Бориса Джонсона с поста премьера Британии Фото: REUTERS

Политолог Сергей Марков допускает, что британского премьера Бориса Джонсона на самом деле могут отправить в отставку с занимаемого поста. По его мнению, пока вероятность этого составляет около 40%.

- Джонсон объявил очень жесткий карантин для всего народа, а сам в это время устраивал так называемые bryan party, то есть винные вечеринки, куда приглашал множество сотрудников. ... это наглое попрание принципа единства закона, и это премьер-министр презирает закон или народ, - рассказал эксперт в беседе с изданием Lenta.ru.

Также Марков назвал еще одну причину, по которой Джонсона могут отстранить. Все дело в том, что, по мнению британцев, премьер сам не знает, какую именно политику сейчас стоит проводить, отметил политолог.

До этого ФАН заметил, что ряд западных СМИ заявили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возможно лишится своей должности. По данным местного ТВ, уже 6 июня могут запустить процедуру вотума доверия политику. Процесс предполагает голосование в парламенте. Депутаты решают, можно ли и дальше оказывать доверие правительству.