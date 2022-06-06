Украина создала спецлагерь для пленных

На западе Украины создан спецлагерь для пленных Фото: REUTERS

Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська сообщил о создании спецлагеря для пленных на западе страны.

- Мы создали спецлагерь для военнопленных на западе Украины, где содержатся те военнопленные, в отношении которых небольшие ожидания касаемо обмена, — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Те пленные, которые планируются к обмену, находятся в различных регионах Украины, добавил Малюська.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео со сдавшимися солдатами Вооруженных сил Украины. Один из пленных рассказал, что был мобилизован, как и практически все военные Украины. Он призвал украинцев сложить оружие и «идти домой, к семьям, матерям». Мужчина добавил, что к пленным хорошо относятся и кормят три раза в день. Сложившие оружие имеют воду и находятся в тепле. Также на видео был показан звонок другого украинского солдата жене. Он сообщил супруге о хорошем отношении со стороны армии РФ. Солдат попросил женщину обратиться к волонтерам, чтобы последние занялись вопросом обмена пленных. Мужчина уточнил, что Киев не хочет заниматься этим вопросом.