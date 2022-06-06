Небензя заявил о праве России наносить удары по центрам принятия решений о применении РСЗО Фото: REUTERS

Россия имеет право наносить удары по центрам принятия решений о применении ракетных систем залпового огня (РСЗО), заявил постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций Василий Небензя.

«Мы не только оставляем за собой право отодвигать линии угрозы от неонацистов для России и республик Донбасса на расстояние возможного поражения новых дальнобойных боеприпасов, но и наносить удары по центрам принятия преступных решений об использовании подобных видов оружия», – сказал дипломат на заседании Совета безопасности ООН.

Как отметил Небензя, заверения западных представителей о том, что Украина не будет использовать РСЗО, поставляемые Западом, для ударов по России, звучат неубедительно. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен фактически пытается легализовать обстрелы по территории республик Донбасса, при которых погибают мирные жители, в том числе дети.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Госдепа США заявил, что Украина пообещала не применять американские РСЗО)для нанесения ударов по целям, находящимся на территории России.