Небензя покинул заседание Совбеза ООН после обвинений главы Евросовета Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя покинул заседание Совета безопасности ООН во время выступления председателя Евросовета Шарля Мишеля. Глава политического органа Евросоюза обвинил Россию в создании продовольственного кризиса.

«Председатель Евросовета Мишель вопреки фактам обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры», – написал в Telegram зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Как сообщил дипломат, на заседании Совбеза организации главной темой были сексуальные насилия на Украине. Обвинения представителей Киева и Запада были «зашкаливающе бездоказательны», отметил Полянский. По его словам, они не привели ни примеров, ни убедительных свидетельств. Зампостпреда предположил, что многие спикеры просто «не успели скорректировать свои наговорники после разоблачения лживости утверждений» украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

«Про украинского постпреда даже не говорю – он давно уже «с глузду съехал» на фоне украинских событий. Сыпет обвинениями, не утруждаясь доказательствами и продвигая при этом откровенные фальшивки. У нас в России, оказывается, людей повсеместно хватают на улице и насильно мобилизуют. А многие западные обыватели ведь поверят», – написал Полянский.

Российская сторона в свою очередь привела конкретные и задокументированные факты сексуальных преступлений украинских военных, отметил дипломат. Кроме того, сообщил он, Москва предупредила о последствиях передачи Украине ракетных система залпового огня и рассказала, как поставляемое Киеву оружие продается на украинском черном рынке.