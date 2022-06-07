Дочь Тутберидзе поменяет спортивное гражданство и выступит за сборную США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

19-летняя российская фигуристка, дочь выдающегося тренера Этери Тутберидзе, выступающая в танцах на льду, Диана Дэвис будет представлять сборную США. Об этом со ссылкой на слова матери спортсменки в Twitter сообщил американский журналист Дэйв Лиз.

- Этери подтвердила, что Диана будет представлять Америку, - написал он в своем посте.

Теперь девушка намерена сменить спортивное гражданство.

Напомним, 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.

Ранее сайт КП-Спорт писал, что традиционно после сезона Этери отправляется повидаться с дочерью Дианой Дэвис, которая с 2019 года живет и тренируется в США в группе Игоря Шпильбанда. Но в 2022 году обычная поездка Этери Тутберидзе к Диане Дэвис перестала быть таковой.