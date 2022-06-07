TAC: Франция, Италия и Германия не разделяют требования Зеленского о передаче Крыма Украине Фото: REUTERS

Франция, Италия и Германия не поддерживают требование президент Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом. Об этом в статье для журнала American Conservative написал обозреватель Патрик Бьюкенен.

Как отмечает автор публикации, Рим, Париж и Берлин нацелены за скорейшее урегулирование ситуации на Украине мирным путем.

- Никто из данных стран не настаивает на том, чего время от времени начинает требовать Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года, - сказано в статье.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате референдума, который прошел 16 марта 2014 года во всех населенных пунктах полуострова. На нем люди сделали свой выбор, и цифры говорят сами за себя: 96,77 % проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. Однако такой расклад не устроил Украину и ряд западных стран.