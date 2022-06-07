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В мире7 июня 2022 3:07

Принц Гарри и Меган Маркл показали новое фото своей годовалой дочери Лилибет

Лилибет - второй ребенок герцогов Сассекских
София ГОНЧАРОВА
Принц Гарри и Меган Маркл показали новое фото своей годовалой дочери Лилибет

Принц Гарри и Меган Маркл показали новое фото своей годовалой дочери Лилибет

Фото: REUTERS

Принц Гарри и Меган Маркл показали новое фото своего второго ребенка - дочери Лилибет. Наследнице герцогов Сассекских в этом году 4 июня исполнился один год. Снимок малышки опубликовало агентство REUTERS.

Лилибет родилась 4 июня 2021 года

Лилибет родилась 4 июня 2021 года

Фото: REUTERS

Члены королевской семьи уже успели поздравить девочку с ее первым днем рождения в социальных сетях.

Кстати, кроме годовалой Лилибет, у герцога и герцогини Сассекских есть сын Арчи. Он чуть старше сестры, сейчас ему три года.

Напомним, Лилибет - второй ребенок герцогов Сассекских. Она родилась у пары 4 июня 2021 года, родители тщательно скрывали девочку от любопытных глаз. Даже в своем аккаунте в соцсетях они не выкладывали снимки дочери.