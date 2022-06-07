Посол Антонов рассказал о давлении спецслужб США на российских журналистов

Анатолий Антонов Фото: Евгения ГУСЕВА

Американские специальные службы пытаются склонить к сотрудничеству сотрудников российских средств массовой информации, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в телеграм-канале дипмиссии.

"Притеснениям подвергаются российские журналисты, командированные в США. Они сталкиваются с прямыми запретами на вещание на американской территории. Им ограничен доступ на официальные мероприятия, - аргументировал Антонов. - Осложнен процесс оформления рабочих виз. Блокируются банковские счета. Спецслужбы совершают подходы к сотрудникам наших СМИ, склоняя к сотрудничеству".

В то же время Вашингтон не позволяет российскому посольству доносить до американских граждан позицию по актуальным вопросам, запрещая публиковать ее даже на "коммерческой основе".

В связи с этим дипломат пришел к выводу о наличии "двойных стандартов" американских медиаресурсов, задача которых – не сообщать правду, а обслуживать интересы правящих элит.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство иностранных дел (МИД) России требует от Соединенных Штатов прекратить давление на российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 мая 2022 года.

В качестве очередного примера она привела два "подхода" сотрудников Федерального бюро расследований к руководителю корпунта российского средства массовой информации в Вашингтоне.

"Цель очевидна - выбить журналиста из равновесия и попытаться вовлечь в компрометирующее его "сотрудничество", - заключила Захарова.

Дипломат уточнила, что в данной ситуации попытка американских спецслужб успехом не увенчалась, однако они продолжают оказывать давление на российских журналистов, в том числе вводя против них различные ограничения, затрудняющие профессиональную деятельность, а также пытаются запугать и вынудить покинуть США.