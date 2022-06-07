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Общество7 июня 2022 6:09

Врач-диетолог назвала условия, при которых можно есть экзотическое мясо

Диетолог указала на смертельную опасность при неправильной обработке экзотического мяса
Елена АКИМОВА
Врач-диетолог назвала условия, при которых можно есть экзотическое мясо

Врач-диетолог назвала условия, при которых можно есть экзотическое мясо

Фото: EAST NEWS

Врач-диетолог Светлана Титова ответила на вопрос, можно ли есть экзотическое мясо. Употребляя в пищу такой продукт, можно заполучить массу проблем со здоровьем, поэтому делать это стоит, соблюдая все правила безопасности.

- Важно соблюдать условия хранения и проводить термическую обработку продукта. Если все сделать правильно, то в пищу можно употреблять мясо черепахи, марала, и так далее, — заявила Титова NEWS.ru.

Но экзотическое мясо можно есть только после хорошей термической обработки. А вот строганину и всевозможные сыровяленые деликатесы делать из него ни в коем случае нельзя.

- Только если вы сами вырастили животное и на 100% уверены в его здоровье, то можете попробовать. Но всегда есть риск неправильного процесса выращивания или хранения, - говорит врач.

В таком случае при употреблении в пищу риски очень сильно возрастаю, можно подхватить смертельную болезнь.

- Подстерегают разные опасности, например, такие как ботулизм, — отметила Титова.