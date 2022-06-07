Правительство Японии подтвердило намерение остаться в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

Япония сохранит участие в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония не намерена выходить из нефтегазовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", так как считает их важными для экономической безопасности государства. Это следует из "Белой книге по энергетике" за 2021 финансовый год, утвержденной правительством страны во вторник, 7 июня 2022 года.

По оценке японских экспертов, участие в "Сахалине-2" даст Японии стабильные поставки сжиженного природного газа, который обеспечивает порядка 3% выработки электроэнергии. В кабинете министров считают это особенно важным на фоне подорожания энергоресурсов, которое может затянуться надолго.

Как писал сайт kp.ru, министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда заявил, что Япония не будет выходить из нефтегазового проекта "Сахалин-2", даже если ее попытаются убедить пойти на это. По его словам, "Сахалин-2" является активом, над приобретением которого "упорно трудились наши предшественники".

Напомним, ранее Коити Хагиуда утверждал, что Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта "Сахалин-2" в связи с опасениями, что это место может занять другая страна.