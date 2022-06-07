Арестович заявил, что Украине нужно больше РСЗО, чем могут дать США и Британия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине для получения шанса нанести "поражение" российским силам требуется минимум 60 реактивных систем залпового огня (РСЗО) - больше, чем сейчас обещают предоставить Британия и США, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в интервью Guardian.

Арестович считает, что РСЗО являются "вооружением, которое в корне изменит ситуацию" на Украине, а страны Запада, по его мнению, поставляют Киеву недостаточное число этих систем. Он призвал западных партнеров Украины увеличить поставки вооружения с большей дальностью действия.

"Если мы получим 60 таких систем, тогда россияне потеряют возможность продвигаться куда-либо, они остановятся как вкопанные на своем пути. Если мы получим 40, они будут продвигаться, хоть и очень медленными темпами с крупными потерями. При 20 они продолжат продвижение с более тяжелыми потерями, чем в настоящее время", - сказал Арестович.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июня 2022 года можно прочитать здесь.