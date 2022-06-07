Минобороны России показало уничтожение украинских танков снарядами "Краснополь" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России показало видео с кадрами уничтожения скопления танков Украины высокоточными снарядами "Краснополь".

На видеоролике демонстрируется подготовка батареи гаубиц "Мста-С" к стрельбе. В том числе, показано извлечение боевым расчетом из укупорочного ящика высокоточного снаряда "Краснополь".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июня 2022 года можно прочитать здесь.