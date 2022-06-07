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Политика7 июня 2022 6:31

Минобороны России показало уничтожение украинских танков снарядами "Краснополь"

Видео уничтожения украинских танков снарядами "Краснополь" опубликовано Минобороны России
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Минобороны России показало уничтожение украинских танков снарядами "Краснополь"

Минобороны России показало уничтожение украинских танков снарядами "Краснополь"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России показало видео с кадрами уничтожения скопления танков Украины высокоточными снарядами "Краснополь".

На видеоролике демонстрируется подготовка батареи гаубиц "Мста-С" к стрельбе. В том числе, показано извлечение боевым расчетом из укупорочного ящика высокоточного снаряда "Краснополь".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июня 2022 года можно прочитать здесь.