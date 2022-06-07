Казахстан отменит требование о наличии ПЦР-теста при пересечении границы с 8 июня 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казахстан с 8 июня 2022 года отменяет требование о наличии ПЦР-теста или паспорта вакцинации против коронавируса при пересечении госграницы, сообщили в пресс-службе правительства.

"Отменить с 8 июня 2022 года года обязательное требование для граждан Республики Казахстан и иностранцев о предъявлении документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции, а при их (паспортов вакцинации или ревакцинации - прим. ред.) отсутствии - справки с отрицательным результатом исследования на коронавирус методом ПЦР при пересечении госграницы Казахстана", - уточняется в сообщении.

Также отмечается, что данное решение приняли с учетом стабилизации эпидемситуации в стране и в мире.

В апреле сообщалось, что Казахстан снимает ограничения по пересечению сухопутной границы с Россией с 11 апреля 2022. Кроме того, страна отменит все ограничения по пересечению государственной границы по воздуху.