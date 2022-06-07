"Лукойл" переведет более 400 купленных у Shell АЗС под финский бренд Teboil Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Лукойл" переведет свыше 400 заправок, приобретенных у Shell, под финский бренд Teboil, сообщили в российской компании. Также там уточнили, что ребрендинг АЗС уже начался.

Завод смазочных материалов в Тверской области, который перешел в собственность "Лукойла" в рамках сделки с Shell, также будет производить продукцию под брендом Teboil.

"По итогам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами купленной "Лукойлом" в мае 2022 года сети АЗС Shell в России приняли решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет работать под новым для России топливным брендом - Teboil, который находится в собственности у "Лукойл" с 2005 года. Компания уже начала поэтапный ребрендинг автозаправочных станций", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что хабаровский бизнесмен Константин Басюк приобрел ООО “РН-Востокнефтепродукт”, это дочерняя компания “Роснефти”, управляющее сетью АЗС на Дальнем Востоке. Договор заключили 6 мая, как стало известно “Комсомольской правде – Владивосток”.