Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций против России

Новая Зеландия ввела санкции против "Газпрома" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая Зеландия вводит новый пакет санкций против России, который коснется 38 российских компаний с государственным участием, в том числе холдинга "Газпром". Об этом заявила журналистам министр иностранных дел государства Нанаия Махута во вторник, 7 июня 2022 года.

По ее словам, эти "компании, контролируются правительством" и "имеют стратегическое значение для России".

Также в санкционный список попали компании российской оборонной промышленности, так как они "являются частью военно-промышленного комплекса РФ", уточнила Махута.

Как ранее писал сайт kp.ru, в мае 2022 года Новая Зеландия расширила санкционные списки, включив в них еще восемь россиян, в том числе официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова и начальника Генштаба Вооруженных сил России адмирала Игоря Костюкова. Также под санкции попали гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, глава медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов и соучредитель крымского информагентства NewsFront Михаил Синелин.