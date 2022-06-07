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Экономика7 июня 2022 8:30

Российские провайдеры могут перенаправить трафик через Азию

Глава Минцифры РФ Шадаев заявил, что российские провайдеры могут перенаправить трафик через Азию
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Максут Шадаев

Максут Шадаев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия сможет обезопасить свое интернет-соединение в случае отключения от европейских точек обмена, заверил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Он отметил, что РФ сможет в такой ситуации перенаправить свой интернет-трафик через Азию.

“Россия перенаправит интернет-трафик через Азию в случае отключения от европейских точек обмена”, - отметил Шадаев.

Напомним, 30 мая 2022 года стало известно, что Минцифры России согласовало проект закона, согласно которому компании начнут более жестко наказывать в случае утечки персональных данных. Как ожидается, компаниям будет грозить штраф в размере 1% от оборота, а если они попытаются скрыть инцидент - 3% от оборота.

Ранее глава Минцифры России анонсировало запуск первого марткетплейса российских программных продуктов в мае 2022.