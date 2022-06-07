Юрий Дудь* подал иск к Минюсту по делу о признании иноагентом

Юрий Дудь Фото: YouTube

Российский журналист и блогер Юрий Дудь* подал в суд административный иск по делу о его признании в РФ иноагентом. Ответчиком выступает Минюст России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В частности, Юрий Дудь* считает, что его должны были должным образом уведомить о соответствующем решении, чего, по его словам, не было.

Предварительное заседания по делу назначено на четверг, 16 июня 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минюст России расширил реестр СМИ-иноагентов. 15 апреля 2022 года реестр пополнился девятью новыми фамилиями. Среди них и журналист Юрий Дудь*. Также в список включены политолог Екатерина Шульман*, карикатурист Сергей Елкин*, журналист и блогер Карен Шаинян*, руководитель психологической службы российской ЛГБТ-сети и ЛГБТ-организации "Выход" Мария Сабунаева* и журналист Кирилл Кругликов*.

*лицо, признанное иностранным агентом России