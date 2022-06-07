Участники тюменского форума TNF 2022 обсудят новые вызовы для российского ТЭК Более половины площадей уже забронированы

Тюменский промышленно-энергетический форум TNF 2022 должен стать площадкой для определения критических потребностей нефтегазового сектора в технологиях, оборудовании и сервисе. Об этом заявил председатель организационного комитета форума, вице-премьер федерального правительства Юрий Борисов на заседании оргкомитета TNF 2022. В заседании также приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, представители руководства Минпромторга, Минэнерго, крупных промышленных и топливно-энергетических компаний и финансовых институтов.

Александр Моор в своем выступлении отметил важность развития внутренней кооперации и снижения зависимости от внешних поставок.

«Сегодня наш межрегиональный нефтегазовый кластер объединяет уже 72 участника из 12 регионов России. Однако накопленный опыт показывает, что нефтегазовые компании редко напрямую работают с производителями продукции, предпочитая услуги и работы «под ключ». Невозможно организовать эффективную связку по выводу на рынок новых продуктов и технологий без активного участия сервисных компаний. Именно работу в данном направлении мы планируем усилить в рамках нефтегазового кластера», – подчеркнул Александр Моор.

Партнеры TNF 2022 – крупнейшие нефтегазовые корпорации: «Газпром», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «НОВАТЭК», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «СИБУР Холдинг».

В рамках TNF 2022 пройдет традиционная выставка инновационных разработок в сфере ТЭК. В этом году площадь экспозиции увеличена до 2 500 квадратных метров, на которых смогут разместиться более 50 стендов. Кроме того, предусмотрена уличная площадка для крупногабаритной техники и оборудования. Более 55% площадей забронировано.

На форуме будет работать 35 площадок для общения и дискуссий. В рамках TNF 2022 пройдет первый всероссийский HR-саммит «Люди – новая нефть».

«Убежден, тесное взаимодействие и слаженная работа предприятий отечественной промышленности, в том числе ОПК, и компаний ТЭК позволит внедрить высокотехнологичные решения для поиска и добычи углеводородов, укрепить технологический суверенитет и экономику нашей страны», – резюмировал Юрий Борисов.