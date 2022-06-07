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Экономика7 июня 2022 9:02

Сеть ресторанов Pizza Hut в России сменила владельца

"Ъ": Сеть ресторанов Pizza Hut в России сменила владельца
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Pizza Hut может сменить название

Pizza Hut может сменить название

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сеть пиццерий Pizza Hut приобрела российская компания "Ной-М", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По информации издания, сеть ресторанов будет работать под новым названием. Каким оно будет, пока неизвестно.

Предположительно, сумма сделки составила порядка 300 млн рублей. Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров выразил мнение, что примерно столько и стоят оборудование и помещения, в которых находятся рестораны Pizza Hut.

Как ранее писал сайт kp.ru, новый владелец McDonald's в РФ Александр Говор рассказал журналистам, что все рестораны сети быстрого питания откроются в течение двух месяцев.

Речь идет о 840 ресторанах по всей России. По его словам, в дальнейшем их число планируется увеличить до тысячи. Бизнесмен уточнил, что окончательное решение по названию нового бренда будет принято в ближайшие две недели.