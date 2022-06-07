Минцифры России выступило против легализации "пиратских" программ

Максут Шадаев. Фото ТАСС/ Юрий Машков

Минцифры России выступило против легализации нелицензированного программного обеспечения. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев во вторник, 7 июня 2022 года.

Напомним, в марте 2022 года в качестве одной из мер поддержки экономики России рассматривался вариант отмены наказания, за использования нелицензированного программного обеспечения из стран, которые поддержали санкции против РФ.

В частности, план предусматривал "механизм принудительного лицензирования в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем". Также шла речь о разрешении использования пиратского программного обеспечения, "принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции" против России.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения средств массовой информации о том, что российские власти рассматривают вариант с разрешением использовать "пиратское" программное обеспечение. Официальный представитель Кремля ответил, что на "экономический бандитизм" в отношении Российской Федерации и реакция должна быть соответствующей.